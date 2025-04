Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Laube in Kleingartenanlage brennt vollständig aus

Chemnitz - Brand in einer Kleingartenanlage in Chemnitz !

Die Berufsfeuerwehr Chemnitz und die Freiwillige Feuerwehr Adelsberg waren am Freitagnachmittag in Chemnitz im Einsatz. © Harry Härtel/Haertelpress

Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es in einer Kleingartenanlage in der Nähe vom Gablenzer Bad zu einem Brand.

Nach ersten Informationen von vor Ort brannte die Laube vollständig aus.

Eine Person musste nach dem Versuch, den Brand zu löschen, ins Krankenhaus gebracht werden.