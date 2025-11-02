Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Mikrowelle in Flammen

In Chemnitz musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in die Wenzel-Verner-Straße ausrücken.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in die Wenzel-Verner-Straße ausrücken.

Eine Mikrowelle ging in Flammen auf. © Chempic Gegen 15.15 wurden die Kameraden der Feuerwehr Chemnitz zum Brandort gerufen. Dort drang aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses schwarzer Qualm.

In der Wenzel-Verner-Straße kam es zu einem Wohnungsbrand. © Chempic