Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Mikrowelle in Flammen

In Chemnitz musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in die Wenzel-Verner-Straße ausrücken.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in die Wenzel-Verner-Straße ausrücken.

Eine Mikrowelle ging in Flammen auf.
Eine Mikrowelle ging in Flammen auf.

Gegen 15.15 wurden die Kameraden der Feuerwehr Chemnitz zum Brandort gerufen.

Dort drang aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses schwarzer Qualm.

In der Wenzel-Verner-Straße kam es zu einem Wohnungsbrand.
In der Wenzel-Verner-Straße kam es zu einem Wohnungsbrand.

Offenbar hatte hier eine Mikrowelle Feuer gefangen und zu dem Wohnungsbrand geführt. Verletzt wurde dabei nach ersten Informationen vom Einsatzort niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

