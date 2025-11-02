1.129
Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Mikrowelle in Flammen
Chemnitz - In Chemnitz musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in die Wenzel-Verner-Straße ausrücken.
Gegen 15.15 wurden die Kameraden der Feuerwehr Chemnitz zum Brandort gerufen.
Dort drang aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses schwarzer Qualm.
Offenbar hatte hier eine Mikrowelle Feuer gefangen und zu dem Wohnungsbrand geführt. Verletzt wurde dabei nach ersten Informationen vom Einsatzort niemand.
Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Titelfoto: Bildmontage: Chempic