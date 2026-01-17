Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Mülltonne abgefackelt

In Chemnitz brannte am Samstag eine Mülltonne komplett nieder. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Wie konnte das passierten? Am Samstagnachmittag ging in Chemnitz eine Mülltonne in Flammen auf. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Abgefackelt! Eine Mülltonne brannte am Samstagnachmittag in Chemnitz nieder.
Abgefackelt! Eine Mülltonne brannte am Samstagnachmittag in Chemnitz nieder.  © Haertelpress

Gegen 16.30 Uhr rückte die Feuerwehr zur Zöllnerstraße aus. In einer Hausdurchfahrt war eine Mülltonne in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte löschte das Feuer - übrig blieb eine völlig zerstörte und verkohlte Mülltonne.

Unklar ist aktuell noch, wie es zum Brand kommen konnte. Die Polizei ermittelt.

Auch die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Titelfoto: Haertelpress

Mehr zum Thema Chemnitz Feuerwehreinsatz: