Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Mülltonne abgefackelt
Chemnitz - Wie konnte das passierten? Am Samstagnachmittag ging in Chemnitz eine Mülltonne in Flammen auf. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.
Gegen 16.30 Uhr rückte die Feuerwehr zur Zöllnerstraße aus. In einer Hausdurchfahrt war eine Mülltonne in Brand geraten.
Die Einsatzkräfte löschte das Feuer - übrig blieb eine völlig zerstörte und verkohlte Mülltonne.
Unklar ist aktuell noch, wie es zum Brand kommen konnte. Die Polizei ermittelt.
Auch die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.
Titelfoto: Haertelpress