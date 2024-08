05.08.2024 20:37 2.484 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Plattenbau evakuiert

In Chemnitz brannte es am heutigen Montagabend in einem Plattenbau im Stadtteil Kappel. Das Wohnhaus musste evakuiert werden.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in Chemnitz-Kappel am Montagabend: Im Treppenhaus eines Plattenbaus kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Das Wohnhaus musste evakuiert werden. Große Aufregung in einem Plattenbau in der Straße "Usti nad Labem" in Chemnitz: Im Treppenhaus war ein Feuer ausgebrochen - die Bewohner wurden evakuiert. © Haertelpress Gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr zur Straße "Usti nad Labem" in Chemnitz gerufen. Dort war laut Informationen vor Ort ein Feuer im Treppenhaus ausgebrochen - offenbar wurde Unrat angezündet. Die Bewohner des Plattenbaus wurde evakuiert. Anschließend kümmerte sich die Feuerwehr um die Löscharbeiten und lüftete das Treppenhaus durch. Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Vor Ort waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Zur genauen Brandursache gibt es derzeit noch keine Informationen.

Titelfoto: Haertelpress