Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

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In einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz kam es am Samstagabend zu einer Rauchentwicklung.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am frühen Samstagabend in Chemnitz: In einem Mehrfamilienhaus auf dem Sonnenberg kam es zu einer Rauchentwicklung.

Die Chemnitzer Feuerwehr war am Samstagabend in einem Wohnhaus an der Paul-Gerhardt-Straße im Einsatz.
Die Chemnitzer Feuerwehr war am Samstagabend in einem Wohnhaus an der Paul-Gerhardt-Straße im Einsatz.  © Chempic

Gegen 17.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Paul-Gerhardt-Straße aus. Dort qualmte es aus einer Abfalltüte.

"Durch einen chemischen Prozess kam es zur Rauchentwicklung", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Die Feuerwehr konnte einen Brand glücklicherweise verhindern. "Verletzt wurde niemand", so die Polizei. Ein Sachschaden entstand nicht.

Titelfoto: Chempic

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