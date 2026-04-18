Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am frühen Samstagabend in Chemnitz : In einem Mehrfamilienhaus auf dem Sonnenberg kam es zu einer Rauchentwicklung.

Die Chemnitzer Feuerwehr war am Samstagabend in einem Wohnhaus an der Paul-Gerhardt-Straße im Einsatz. © Chempic

Gegen 17.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Paul-Gerhardt-Straße aus. Dort qualmte es aus einer Abfalltüte.

"Durch einen chemischen Prozess kam es zur Rauchentwicklung", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

