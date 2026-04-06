Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Schon wieder Brand in leerstehendem Gebäude

Chemnitz - Erneut hat es in einem leerstehenden Haus in Chemnitz gebrannt.

Auf der Schulstraße brannte es in einem leerstehenden Gebäude. © Jan Härtel

Gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr in die Schulstraße alarmiert.

Dort war aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in einem leerstehendem Gebäude ausgebrochen.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Nach ersten Informationen von vor Ort soll niemand verletzt worden sein. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen.