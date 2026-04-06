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Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Schon wieder Brand in leerstehendem Gebäude
Chemnitz - Erneut hat es in einem leerstehenden Haus in Chemnitz gebrannt.
Gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr in die Schulstraße alarmiert.
Dort war aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in einem leerstehendem Gebäude ausgebrochen.
Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.
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Nach ersten Informationen von vor Ort soll niemand verletzt worden sein. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen.
Erst am vergangenen Donnerstag war es in Chemnitz zu einem Brand in einem leerstehenden Haus gekommen. An der Zwickauer Straße stand ein unbewohntes Gebäude in Flammen.
Titelfoto: Jan Härtel