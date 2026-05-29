Renault geht plötzlich in Flammen auf: Fahrer kann sich gerade so retten

Chemnitz/Limbach-Oberfrohna - Ein brennendes Auto sorgte kurzzeitig für eine Vollsperrung nahe der Autobahnauffahrt zur A4 zwischen Chemnitz und Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ).

Der Renault war nicht mehr zu retten, er brannte komplett aus. © Haertelpress

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde das Feuer am Freitag gegen 14 Uhr über die Leitstelle gemeldet.

Als der 63-jährige Renault-Fahrer auf der Oberfrohnaer Straße zwischen dem Ortsteil Kändler und der A4-Auffahrt unterwegs war, bemerkte er plötzlich Brandgeruch in seinem Auto.

Unverzüglich fuhr er an den Straßenrand und verließ seinen Wagen. Der 63-Jährige blieb zum Glück unverletzt.

Für den Renault kam jede Hilfe zu spät. Trotz schnellem Anrücken der Feuerwehrleute war das Auto nicht mehr zu retten, es brannte komplett aus.

Derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zufolge handelte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.