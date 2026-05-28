Feuerwehreinsatz: Schon wieder Brand in ehemaligem Wohnhotel
Chemnitz - Waren hier Zündler am Werk? Schon wieder brannte es im ehemaligen Wohnhotel Kappel in Chemnitz!
Gegen 18.45 Uhr rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot in die Haydnstraße aus. Dunkler Qualm drang aus den Fenstern des DDR-Plattenbaus.
Schnell verlegten die Feuerwehrleute Wasserschläuche und bekämpften den Brand. Verletzt wurde laut ersten Informationen niemand.
Bereits Anfang des Jahres brach in dem ehemaligen Wohnhotel ein Feuer aus. Brandstifter hatten gleich zwei Etagen in Flammen gesetzt.
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Die verfallenen Plattenbauten sind aktuell eingezäunt. Nach der Wende wurde der Komplex als Arbeiterwohnheim genutzt, später als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge.
Seit 2015 stehen die Blöcke leer - sie vergammeln von Jahr zu Jahr.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Haertelpress