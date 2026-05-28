28.05.2026 21:48 Feuerwehreinsatz: Schon wieder Brand in ehemaligem Wohnhotel

Im ehemaligen Wohnhotel Kappel in Chemnitz brach am Donnerstagabend ein Feuer aus.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Waren hier Zündler am Werk? Schon wieder brannte es im ehemaligen Wohnhotel Kappel in Chemnitz!

Rauch drang aus den oberen Fenstern des ehemaligen Wohnhotels in Chemnitz. © Haertelpress Gegen 18.45 Uhr rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot in die Haydnstraße aus. Dunkler Qualm drang aus den Fenstern des DDR-Plattenbaus.



Schnell verlegten die Feuerwehrleute Wasserschläuche und bekämpften den Brand. Verletzt wurde laut ersten Informationen niemand.



Bereits Anfang des Jahres brach in dem ehemaligen Wohnhotel ein Feuer aus. Brandstifter hatten gleich zwei Etagen in Flammen gesetzt.

Der Komplex steht seit mehr als zehn Jahren leer. © Kristin Schmidt

Deine täglichen News aus Chemnitz Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren