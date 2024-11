Gartenlaube in Chemnitz komplett abgefackelt

Chemnitz - Großer Feuerwehreinsatz am heutigen Mittwochabend in Chemnitz !

Komplett abgefackelt! In Chemnitz brannte am heutigen Mittwochabend eine Gartenlaube. © Chempic

Gegen 17.45 Uhr wurde die Feuerwehr in die Gartenanlage "An der Riesaer Bahnlinie" im Stadtteil Ebersdorf gerufen. Dort stand eine Gartenlaube in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer, jedoch brannte die Laube komplett aus. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Lauben konnte dennoch verhindert werden.