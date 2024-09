Großalarm in Döbeln: Halle brennt komplett aus

Döbeln - Am Montagabend kam es zu einem Großbrand in Döbeln. Der Einsatz dauert aktuell noch an.

Bei Döbeln ist ein Großbrand ausgebrochen. © EHL Media/Dietmar Thomas

"Durch einen Großbrand in der Ortslage Forchheim bei Döbeln kommt es zur starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung", warnte die "NINA"-Warnapp am frühen Abend.

Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klima- sowie Lüftungsanlagen abzuschalten.

Bekannt wurde der Brand gegen 17.16 Uhr, wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte.

Fahrzeuge in einer Werkshalle brannten komplett aus. Genaueres konnte die Polizei jedoch noch nicht sagen. Mehrere Feuerwehren aus Döbeln und der Umgebung wurden alarmiert, um gegen das Feuer anzukämpfen. Hinzu kamen auch große Tanklöschfahrzeuge sowie Bauern mit großen Wassertanks.

Die Straße "Am Berg" ist aktuell noch in alle Richtungen gesperrt. Verletzt wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand niemand. "Es waren zu keinem Zeitpunkt Personen in der Nähe", so die Polizei.