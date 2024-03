Irrer Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Dixi-Klo aus Fluss geborgen

Chemnitz - Verrückter Feuerwehreinsatz am Karfreitag in Chemnitz : Die Feuerwehr fischte ein Dixi-Klo aus dem Fluss "Chemnitz".

In dem Fluss "Chemnitz" wurde am Karfreitag ein Dixi-Klo entdeckt. Die Polizei fischte das Toilettenhäuschen aus dem Wasser. © Chempic

Passanten hatten gegen 16 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Sie hatten an der Markthalle ein Dixi-Klo in der Chemnitz gesehen.



Schnell rückten die Rettungskräfte an und stellten zunächst fest, dass sich niemand in dem Toilettenhäuschen befand.

Anschließend wurde das Dixi-Klo aus der Chemnitz geborgen.