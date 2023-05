19.05.2023 18:32 Kellerbrand in Chemnitz: Frau im Krankenhaus

In Chemnitz Chemnitz-Ebersdorf kam es am Freitagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz: In Ebersdorf brannte es in einem Mehrfamilienhaus.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Freitagnachmittag in Chemnitz-Ebersdorf! In der Frankenberger Straße in Chemnitz brannte es am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus. © Haertelpress Kurz vor 15 Uhr brach laut Polizei im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Frankenberger Straße ein Feuer aus. "Dabei wurde eine Frau leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Offenbar führte ein technischer Defekt zum Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Frankenberger Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

