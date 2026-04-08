Rauchwolke über Chemnitz: Brand in der Nähe vom Hauptbahnhof

Chemnitz - Ein Brand am Chemnitzer Hauptbahnhof hat am Mittwochabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Bei dem Brand stieg eine große Rauchwolke auf. © Jan Härtel/Chempic

Das Feuer war gegen 18.30 Uhr ausgebrochen. Nach ersten Informationen war bei einem Gebäude am Hauptbahnhof Unrat in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf einen Strohballen über.

Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Ob ein Schaden durch den Brand entstanden ist, ist nicht bekannt.