Rauchwolke über Chemnitz: Brand in der Nähe vom Hauptbahnhof
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Chemnitz - Ein Brand am Chemnitzer Hauptbahnhof hat am Mittwochabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.
Das Feuer war gegen 18.30 Uhr ausgebrochen. Nach ersten Informationen war bei einem Gebäude am Hauptbahnhof Unrat in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf einen Strohballen über.
Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Ob ein Schaden durch den Brand entstanden ist, ist nicht bekannt.
Die Rauchentwicklung war aber so stark, dass eine große Rauchwolke über dem Gebiet aufstieg und auch der Bahnhof zeitweise verraucht war.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic