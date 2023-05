20.05.2023 11:56 8.146 Kellerbrand in Chemnitz: Frau im Krankenhaus, Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In Chemnitz Chemnitz-Ebersdorf kam es am Freitagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz: In Ebersdorf brannte es in einem Mehrfamilienhaus.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Freitagnachmittag in Chemnitz-Ebersdorf! In der Frankenberger Straße in Chemnitz brannte es am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus. © Haertelpress Kurz vor 15 Uhr brach laut Polizei im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Frankenberger Straße ein Feuer aus. Ein aufmerksamer Mieter wurde erst auf einen beißenden Geruch aufmerksam und entdeckte dann schwarzen Qualm. Er verließ umgehend die Wohnung und informierte die anderen Bewohner des Hauses. "Dabei wurde eine Frau leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht benannt werden. Die Brandortuntersuchung ergab Hinweise auf eine vorsätzliche Tat. Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen schwerer Brandstiftung. Die Frankenberger Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Originalmeldung: 19. Mai, 18.32 Uhr, Aktualisiert: 20. Mai, 11.56 Uhr

Titelfoto: Haertelpress