02.04.2024 17:30 528 Mitten in der Nacht: Chemnitzer Mülltonnen angezündet

In der Nacht brannten Mülleimer an zwei Haltestellen in Chemnitz. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Vergangene Nacht brannten in der Chemnitzer Innenstadt Mülltonnen an Bushaltestellen. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 400 Euro. Der Schaden der abgebrannten Mülleimer an den Haltestellen beläuft sich auf insgesamt 400 Euro. (Symbolbild) © 123RF/nickvango Wie die Polizei mitteilte, zündeten Unbekannte die zwei Mülleimer an. Zum ersten Einsatz an der Haltestelle "Am Stadtbad" wurde die Polizei gegen 2.45 Uhr gerufen. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Der Kübel fackelte allerdings vollständig ab. Etwa eine Stunde später ging der zweite Notruf ein - an der "Georgstraße" brannte wieder ein Eimer. Chemnitz Feuerwehreinsatz Irrer Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Dixi-Klo aus Fluss geborgen In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Auch griffen die Flammen nicht auf die Wartehäuschen über. Der entstandene Sachschaden beträgt je etwa 200 Euro.

