Mitten in der Nacht: Wohnungsbrand auf Chemnitzer Sonnenberg
Chemnitz - In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr in die Gießerstraße auf dem Chemnitzer Sonnenberg ausrücken. Dort war es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen.
Kurz vor 3.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, weil er Rauch bemerkte.
Zwei Bewohner des Hauses hatten sich bereits bei Eintreffen der Polizei in Sicherheit gebracht. Polizisten brachten dann fünf weitere Bewohner ebenfalls ins Freie.
Verletzt wurde niemand.
Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Wohnung.
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Konkrete Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.
Die Brandursache ist noch unklar, ein Experte der Polizei wird am Sonntag den Brandort untersuchen.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel (2)