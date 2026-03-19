Päckchen mit verdächtigem Inhalt sorgt für ABC-Einsatz im technischen Rathaus Chemnitz

Chemnitz - ABC-Einsatz in Chemnitz ! Das Post- und Scanzentrum im technischen Rathaus musste am Donnerstagmorgen aufgrund eines verdächtigen Päckchens zwischenzeitlich evakuiert werden.

Das Post- und Scanzentrum der Stadt Chemnitz wurde zwischenzeitlich evakuiert. © Jan Härtel/Chempic

Wie die Stadt Chemnitz gegenüber TAG24 mitteilte, wurde am Donnerstagmorgen im Post- und Scanzentrum der Stadt Chemnitz im technischen Rathaus am Friedensplatz ein "Päckchen mit einem Gegenstand mit verdächtigem Inhalt" gefunden.

Die Meldung ging um 7.43 Uhr bei der Feuerwehr Chemnitz ein, die umgehend mit einem Großaufgebot ausrückte.

In Schutzausrüstung wurde das Päckchen aus der Poststelle des technischen Rathauses gebracht.

Während der Untersuchungen des Gegenstandes wurde das Post- und Scanzentrum evakuiert. Im übrigen Gebäude konnte der Betrieb normal fortgesetzt werden.

Der Einsatz ist mittlerweile beendet, heißt es von der Stadt weiter.