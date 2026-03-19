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Päckchen mit verdächtigem Inhalt sorgt für ABC-Einsatz im technischen Rathaus Chemnitz

ABC-Einsatz in Chemnitz! Im Technischen Rathaus sorgte in der Poststelle ein verdächtiges Päckchen für einen Großeinsatz am Donnerstagvormittag.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - ABC-Einsatz in Chemnitz! Das Post- und Scanzentrum im technischen Rathaus musste am Donnerstagmorgen aufgrund eines verdächtigen Päckchens zwischenzeitlich evakuiert werden.

Das Post- und Scanzentrum der Stadt Chemnitz wurde zwischenzeitlich evakuiert.
Das Post- und Scanzentrum der Stadt Chemnitz wurde zwischenzeitlich evakuiert.  © Jan Härtel/Chempic

Wie die Stadt Chemnitz gegenüber TAG24 mitteilte, wurde am Donnerstagmorgen im Post- und Scanzentrum der Stadt Chemnitz im technischen Rathaus am Friedensplatz ein "Päckchen mit einem Gegenstand mit verdächtigem Inhalt" gefunden.

Die Meldung ging um 7.43 Uhr bei der Feuerwehr Chemnitz ein, die umgehend mit einem Großaufgebot ausrückte.

In Schutzausrüstung wurde das Päckchen aus der Poststelle des technischen Rathauses gebracht.

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Während der Untersuchungen des Gegenstandes wurde das Post- und Scanzentrum evakuiert. Im übrigen Gebäude konnte der Betrieb normal fortgesetzt werden.

Der Einsatz ist mittlerweile beendet, heißt es von der Stadt weiter.

Aufatmen am späten Donnerstagvormittag: Die gefundene Flüssigkeit stellte sich als ungefährlich heraus.
Aufatmen am späten Donnerstagvormittag: Die gefundene Flüssigkeit stellte sich als ungefährlich heraus.  © Jan Härtel/Chempic
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Die Feuerwehr untersuchte den verdächtigen Stoff und gab kurze Zeit später Entwarnung: Die gefundene Flüssigkeit ist ungefährlich. Worum es sich genau dabei handelte, ist derzeit nicht bekannt.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Erstmeldung: 19. März, 10 Uhr; letzte Aktualisierung: 11 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel/Chempic

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