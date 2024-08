Mülltonnenbrand in Chemnitz: Frau verletzt

Chemnitz - In Chemnitz ist in der Nacht zu Sonntag eine Frau aufgrund eines Mülltonnenbrandes verletzt worden.

Im Lutherviertel brannten in einem Hausdurchgang mehrere Mülltonnen. © Chempic

Gegen 0.30 Uhr gerieten im Lutherviertel vier Mülltonnen in einem Hausdurchgang zur Clausstraße in Brand.

Die Flammen griffen auf ein Gebäude über.

Der Rauch zog in eine Wohnung, in der eine Frau (39) schlief. Sie musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Brand entstand Schaden von rund 1000 Euro.