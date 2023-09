15.09.2023 13:11 6.270 Nach Kellerbrand in Chemnitz: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am Donnerstagabend ist es in Chemnitz in der Straße "Am schnellen Markt" zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Kellerbrand in Chemnitzer Mehrfamilienhaus! Der Keller stand in Flammen. © Harry Härtel Gegen 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Straße "Am schnellen Markt" alarmiert. Dort war aus noch unklarer Ursache ein Brand im Keller eines Hauses ausgebrochen. Laut Polizei hatte ein Hausbewohner das Feuer bemerkt und die anderen Bewohner sowie die Rettungskräfte informiert. Chemnitz Feuerwehreinsatz Irre Brandserie geht weiter: Wieder Feueralarm am Chemnitzer Harthwald "Vier Hausbewohner konnten selbstständig das Haus verlassen, eine Frau wurde durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Alle blieben unverletzt", heißt es weiter. Durch die Rauchentwicklung wurde das Treppenhaus verrußt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, allerdings konnten die Bewohner noch nicht in ihre Wohnungen zurück. Donnerstagabend kam es in der Straße "Am schnellen Markt" zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. © Harry Härtel Polizei Chemnitz ermittelt wegen Brandstiftung Ein Brandursachenermittler untersuchte am Freitag den Brandort. "Demnach waren abgestellte Gegenstände im Keller in Brand geraten. Im Ergebnis der Untersuchungen vor Ort geht die Polizei von einer Brandstiftung aus", teilte die Polizei mit. Die Chemnitzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Erstmeldung: 15. September, 6.45 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.11 Uhr

Titelfoto: Harry Härtel