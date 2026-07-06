Verheerendes Feuer in Chemnitzer Wohnung: War es Brandstiftung?

Chemnitz - War der verheerende Wohnungsbrand auf dem Chemnitzer Sonnenberg möglicherweise Absicht? Erste Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin.

Dunkler Rauch zieht aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Bei dem Brand auf dem Sonnenberg wurden fünf Personen verletzt. © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben Brandursachenermittler die betroffene Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Gießerstraße untersucht. Das Ergebnis ist erschreckend:

"Im Ergebnis der Brandortuntersuchung ist von Brandstiftung in der betroffenen Wohnung auszugehen", berichtet ein Sprecher der Polizei Chemnitz. Aktuell ist aber noch unklar, ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde. Das ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Am Freitagmorgen war es kurz vor 7 Uhr in einem Eckhaus auf dem Sonnenberg zu einem Brand gekommen. Als die Rettungskräfte eintrafen, schlugen Flammen aus den Fenstern im ersten Obergeschoss: Es gab eine so starke Rauchentwicklung, dass sogar die Warn-App NINA anschlug.

Bei dem Brand wurden insgesamt fünf Personen teilweise schwer verletzt.