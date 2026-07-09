Nach verheerendem Feuer auf Chemnitzer Sonnenberg: 16-Jähriger verstorben

Chemnitz - Dramatische Wendung beim verheerenden Brand auf dem Chemnitzer Sonnenberg : Einer der Verletzten ist verstorben.

Am Freitagvormittag brannte es in einem Eckhaus auf dem Chemnitzer Sonnenberg. Nun ist eines der Opfer verstorben. © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 16 Jahre alten Bewohner. Der Jugendliche war nach dem Brand mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er nun verstarb.

Am Freitag vor einer Woche war es kurz vor 7 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Eckhaus in der Gießerstraße gekommen. Als die Rettungskräfte an dem Mehrfamilienhaus ankamen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern im ersten Stock. Es gab eine so starke Rauchentwicklung, dass sogar die Warn-App NINA anschlug.

Bei dem Brand wurden mehrere Personen teilweise schwer verletzt. Zwei Personen (weiblich 47, männlich 62) konnten sich mit einem Sprung aus dem Fenster retten.

Am Montag wurde bekannt, dass die Polizei bei der Brandursache wegen Brandstiftung ermittelt. Laut einem Sprecher sei aber noch unklar, ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurde.