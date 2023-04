Nach tödlichem Feuer-Drama in Chemnitz: Kripo ermittelt

Chemnitz - Nach dem tödlichen Wohnungsbrand am Wochenende in Chemnitz laufen die Ermittlungen der Polizei.

In der Flammenhölle kam ein Mann ums Leben. © Haertelpress

Am Freitagabend war es zu dem verheerenden Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Zietenstraße gekommen. Bei dem Brand starb ein Mann, eine Frau (43) und ihre drei Kinder (5, 8, 15) mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kommt nach ersten Untersuchungen des Brandorts sowohl ein technischer Defekt als auch eine fahrlässige Brandentstehung als Ursache infrage.

"Bei dem Verstorbenen handelt es sich womöglich um einen 48-jährigen Bewohner (lettischer Staatsangehöriger). Eine zweifelsfreie Identifizierung steht noch aus", heißt es weiter.