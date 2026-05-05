Radioaktiver Alarm in Chemnitz! Feuerwehr im Einsatz, Waldstück abgeriegelt

Chemnitz - Radioaktiver Alarm in Chemnitz am Dienstagabend! In einem Waldstück im Stadtteil Ebersdorf fanden Polizei und Feuerwehr mehrere Ampullen, in denen sich offenbar ein radioaktiver Stoff befindet. Der Bereich wurde abgeriegelt.

In Schutzanzügen näherten sich die Feuerwehrleute dem Fund. © Chempic

Gegen 18 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem kleinen Waldstück an der Irmtraud-Morgner-Straße aus. Die Polizei bestätigte auf TAG24-Nachfrage den Einsatz, konnte allerdings zu den Hintergründen keine Auskunft geben.

Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, wurden mehrere Ampullen gefunden. Beängstigend: Die Einsatzkräfte prüften mit einem Geigerzähler, wie hoch die radioaktive Konzentration ist. Der Zähler schlug aus. Eine erhöhte Konzentration wurde gemessen!



Aus diesem Grund näherten sich die Feuerwehrleute in Schutzanzügen. Der Bereich um den Fundort wurde abgeriegelt.