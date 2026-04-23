Rauch-Alarm in Chemnitz: Feuerwehr rückt zu Kellerbrand aus

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Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Am Donnerstagvormittag brannte in der Boettcherstraße ein Keller. Der Rauch zog bis auf die Straße.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Heftiger Kellerbrand am Donnerstagvormittag in Chemnitz! Dunkler, dichter Qualm drang aus einem Kellerfenster eines Wohnhauses im Stadtteil Rabenstein.

Durch den Kellerbrand zog der Qualm bis auf die angrenzende Boettcherstraße.
Durch den Kellerbrand zog der Qualm bis auf die angrenzende Boettcherstraße.  © Chempic

Die Feuerwehr rückte gegen 10.30 Uhr in die Boettcherstraße aus. Dort brannte es im Keller des Gebäudes. Die Rauchentwicklung war so stark, dass der Qualm bis auf die Straße zog.

Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise löschen. Zu möglichen Verletzten und zum Sachschaden liegen noch keine Informationen vor.

Die Boettcherstraße musste aufgrund des Feuerwehreinsatzes am Donnerstagvormittag komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Titelfoto: Chempic

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