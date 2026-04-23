Rauch-Alarm in Chemnitz: Feuerwehr rückt zu Kellerbrand aus

Durch den Kellerbrand zog der Qualm bis auf die angrenzende Boettcherstraße. © Chempic

Die Feuerwehr rückte gegen 10.30 Uhr in die Boettcherstraße aus. Dort brannte es im Keller des Gebäudes. Die Rauchentwicklung war so stark, dass der Qualm bis auf die Straße zog.



Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise löschen. Zu möglichen Verletzten und zum Sachschaden liegen noch keine Informationen vor.