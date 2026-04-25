25.04.2026 13:18 Rauchwolke über Chemnitz: In der Industriebrache brennt es schon wieder

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Feuerwehreinsatz in Chemnitz am Samstagmittag! Erneut brannte es in einer Industriebrache in Altchemnitz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in Chemnitz am Samstagmittag! Erneut brannte es in einer Industriebrache in Altchemnitz. In einer Industriebrache in Altchemnitz kam es erneut zu einem Brand. © Harry Härtel Gegen 11 Uhr waren schwarze Rauchwolken am Himmel über Chemnitz zu sehen. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben zu einem Brand in die Altchemnitzer Straße alarmiert. Dort brannten aus noch ungeklärter Ursache Müll, Altreifen und Schutt im Hof eines leer stehenden Gebäudes. Die Straße musste während des Löscheinsatzes gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. In der Industriebrache in Altchemnitz kam es bereits mehrfach zu Feuerwehreinsätzen.

Titelfoto: Harry Härtel