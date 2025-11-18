 8.290

Rauchwolke über Chemnitz: Was brennt da?

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Dienstagvormittag war über Chemnitz eine Rauchwolke zu sehen.

Die Rauchwolke war am Dienstagvormittag über Chemnitz zu sehen.  © privat

Nach ersten Informationen der Polizei kam es zu einem Brand eines Abfallcontainers am Fischweg.

Nähere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.

Die Feuerwehr löschte am Fischweg einen brennenden Container.  © Jan Härtel/Chempic

Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind aktuell noch unklar.

Am Fischweg in Chemnitz kam es in der Vergangenheit bereits zu Feuerwehreinsätzen. Im September stand hier bei einem Entsorgungsunternehmen ein Container in Flammen.

