Rauchwolke über Chemnitz: Was brennt da?

Chemnitz - Am Dienstagvormittag war über Chemnitz eine Rauchwolke zu sehen.

Die Rauchwolke war am Dienstagvormittag über Chemnitz zu sehen. © privat

Nach ersten Informationen der Polizei kam es zu einem Brand eines Abfallcontainers am Fischweg.

Nähere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.