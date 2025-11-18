8.290
Rauchwolke über Chemnitz: Was brennt da?
Chemnitz - Am Dienstagvormittag war über Chemnitz eine Rauchwolke zu sehen.
Nach ersten Informationen der Polizei kam es zu einem Brand eines Abfallcontainers am Fischweg.
Nähere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.
Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind aktuell noch unklar.
Am Fischweg in Chemnitz kam es in der Vergangenheit bereits zu Feuerwehreinsätzen. Im September stand hier bei einem Entsorgungsunternehmen ein Container in Flammen.
Titelfoto: privat