Feuer in Chemnitzer Mehrfamilienhaus: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Montagmittag in einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz .

Am Montag hat es in Chemnitz in einem Mehrfamilienhaus in der Further Straße gebrannt. © Jan Haertel/ChemPic

Gegen 13 Uhr ist es in einem Wohnhaus in der Further Straße zu einem Feuer gekommen. Dunkler Rauch stieg aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Stock.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, waren der Wohnungsbesitzer sowie die weiteren Bewohner des Hauses zum Brandzeitpunkt nicht anwesend. Daher habe es glücklicherweise keine Verletzten gegeben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen, denn nach aktuellem Kenntnisstand wird ein technischer Defekt ausgeschlossen.