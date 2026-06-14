Feuerwehreinsätze in Chemnitz: Brand in Wohnung und an Gammel-Platte

Chemnitz - Die Feuerwehr musste in Chemnitz am Sonntagmorgen zu einem Wohnungsbrand in die Leipziger Straße ausrücken. Zuvor brannte es am leerstehenden Hochhaus an der Zwickauer Straße.

In einer Wohnung in der Leipziger Straße war am Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. © Jan Härtel

Gegen 5 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr Chemnitz auf die Leipziger Straße gerufen.

Aus einer Wohnung in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses drang dichter Qualm. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es in einer Wohnung.

Eine Drehleiter kam zum Einsatz, das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Verletzt wurde nach ersten Informationen von vor Ort niemand.