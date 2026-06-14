Feuerwehreinsätze in Chemnitz: Brand in Wohnung und an Gammel-Platte
Chemnitz - Die Feuerwehr musste in Chemnitz am Sonntagmorgen zu einem Wohnungsbrand in die Leipziger Straße ausrücken. Zuvor brannte es am leerstehenden Hochhaus an der Zwickauer Straße.
Gegen 5 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr Chemnitz auf die Leipziger Straße gerufen.
Aus einer Wohnung in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses drang dichter Qualm. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es in einer Wohnung.
Eine Drehleiter kam zum Einsatz, das Feuer konnte schnell gelöscht werden.
Verletzt wurde nach ersten Informationen von vor Ort niemand.
Brand an Gammel-Platte in der Zwickauer Straße
Noch am Samstagabend, gegen 23.30 wurden die Feuerwehr Chemnitz auf die Zwickauer Straße alarmiert.
Passanten hatten an dem leerstehendem Hochhaus eine Rauchentwicklung bemerkt. Nach ersten Informationen vom Einsatzort hatte dort aus bislang ungeklärter Ursache Müll im Kellerbereich Feuer gefangen.
Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Das Hochhaus an der Zwickauer Straße/Ecke Reichsstraße in Chemnitz steht seit Jahren leer. Der Eigentümer erhielt bereits im März 2024 eine Baugenehmigung für die Sanierung zu einem Wohnhaus. Allerdings tut sich an der Gammel-Platte noch immer nichts.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel (2)