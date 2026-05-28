Schrecklicher Badeunfall in Chemnitz: Mann tot aus Stausee Rabenstein geborgen
Chemnitz - Schreckliches Bade-Drama in Chemnitz: Ein Mann ist am Donnerstagabend im Stausee Rabenstein ertrunken. Die Rettungskräfte konnten den Badegast nur noch leblos bergen.
Feuerwehr, Polizei und DLRG eilten gegen 18.22 Uhr zum Stausee. Schnell war klar: Ein Mann wird vermisst, ist möglicherweise im See ertrunken.
Das Gewässer wurde daraufhin mit Absperrband abgeriegelt. Die Feuerwehr suchte zusammen mit der DLRG den Stausee mit mehreren Booten ab - immer wieder der prüfende Blick ins Wasser.
Am Abend dann die traurige Gewissheit: Der Badegast ist tot. Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bestätigte, wurde der Mann leblos geborgen.
Zur genauen Identität können die Beamten derzeit keine Auskunft geben. Unklar ist auch, wie es zum schrecklichen Badeunfall kommen konnte.
Erstmeldung: 28. Mai, 19.55 Uhr, zuletzt aktualisiert: 21.21 Uhr
Titelfoto: Chempic