Schrecklicher Badeunfall in Chemnitz: Mann tot aus Stausee Rabenstein geborgen

Chemnitz - Schreckliches Bade-Drama in Chemnitz : Ein Mann ist am Donnerstagabend im Stausee Rabenstein ertrunken. Die Rettungskräfte konnten den Badegast nur noch leblos bergen.

Feuerwehr- und Rettungskräfte suchten den Stausee Rabenstein am Donnerstagabend nach einem Badegast ab. Wenig später die traurige Gewissheit: Der Mann ist tot. © Chempic

Feuerwehr, Polizei und DLRG eilten gegen 18.22 Uhr zum Stausee. Schnell war klar: Ein Mann wird vermisst, ist möglicherweise im See ertrunken.



Das Gewässer wurde daraufhin mit Absperrband abgeriegelt. Die Feuerwehr suchte zusammen mit der DLRG den Stausee mit mehreren Booten ab - immer wieder der prüfende Blick ins Wasser.



Am Abend dann die traurige Gewissheit: Der Badegast ist tot. Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bestätigte, wurde der Mann leblos geborgen.