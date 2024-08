20.08.2024 13:41 1.116 Rettungsaktion in Chemnitz: Feuerwehr befreit ausgesperrte Katze

Am Dienstagvormittag musste die Chemnitzer Feuerwehr in Gablenz anrücken. Eine ausgesperrte Katze saß im vierten Stock in der prallen Sonne.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Dienstagvormittag im Chemnitzer Stadtteil Gablenz! Der Grund: Eine ausgesperrte Katze im vierten Stock. Eine Katze musste von der Feuerwehr von einem Fensterbrett im vierten Stock geborgen werden. © Härtelpress In der Ernst-Enge-Straße haben Anwohner eine laut klagende Katze auf dem Fensterbrett im vierten Stock bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

"Die Katze saß von etwa 7 bis 10 Uhr außen auf dem Fensterbrett und wurde wohl ausgesperrt", bestätigte eine Polizeisprecherin. "Die Besitzer waren nicht zugegen." Die Feuerwehr konnte das erschöpfte Tier bergen. Anschließend bekam es etwas Wasser. Die Katze wurde nach der Rettungsaktion einem Veterinär vorgestellt. Chemnitz Feuerwehreinsatz Schon wieder Feuer in Chemnitzer Plattenbau! Es sei schon vorher auffällig gewesen, dass die Katze ihren Tag oft auf dem Fenstersims zubrachte. Anwohner hatten den Eindruck, die Besitzer sperrten das Tier in ihrer Abwesenheit aus. Am Dienstagvormittag rückte die Feuerwehr in die Ernst-Enge-Straße aus. © Härtelpress "Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen die Besitzer eingeleitet", so die Sprecherin weiter. "Die Katze ist jetzt auf dem Weg ins Tierheim."

