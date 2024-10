Schon wieder Feuer in Chemnitzer Plattenbau gelegt: Erdgeschoss unbewohnbar!

In diesem Chemnitzer Plattenbau auf der Albert-Köhler-Straße wurde in der Nacht zu Donnerstag Müll im Treppenhaus angezündet. © Haertelpress

Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte gegen 2.55 Uhr im Treppenhaus eines Wohnblocks in der Albert-Köhler-Straße Müll angezündet. Glücklicherweise erlosch das Feuer im Erdgeschoss von selbst.

Allerdings entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro: Die Flammen beschädigten Wände, die Decke, ein Fenster und den Fußboden. "Das Erdgeschoss ist derzeit nicht bewohnbar", heißt es von der Polizei.

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Laut Polizei werde nun wegen Brandstiftung ermittelt. Einen Verdächtigen scheint es bisher allerdings noch nicht zu geben.

Daher sucht die Polizei jetzt Zeugen, insbesondere Bewohner des Wohnblocks oder Anwohner in der Umgebung. Habt Ihr in der Nacht auf Donnerstag an dem Plattenbau in der Albert-Köhler-Straße verdächtige Personen beobachtet? Könnt Ihr Angaben zu den möglichen Tätern machen?

Wenn ja, dann meldet Euch bei der Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Nummer 0371/3873448.