28.01.2024 12:03 1.245 Turnschuhe in Treppenhaus angezündet: Kripo Chemnitz ermittelt

Feuerwehr und Polizei kamen am Samstag in einem Asylheim in der Altendorfer Straße in Chemnitz zum Einsatz. Dort brannten Schuhe im Treppenhaus.

Von Lea Wunderlich

Chemnitz - Im Chemnitzer Ortsteil Altendorf musste am Samstag die Feuerwehr wegen brennender Schuhe ausrücken. In einer Unterkunft für Asylsuchende in der Altendorfer Straße gab es am Samstag einen Feuerwehreinsatz. (Archivbild) © Harry Härtel Gegen 14.40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in eine Unterkunft für Asylsuchende in der Altendorfer Straße gerufen. Laut Polizei hatten dort Unbekannte im Treppenhaus offenbar ein Paar Turnschuhe angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Chemnitz Feuerwehreinsatz Brandstiftung? Laube in Chemnitz abgebrannt Durch das Feuer entstand Sachschaden an einer Wand, einer Lampe, den Schuhen und auch an Treppenstufen in Höhe von circa 1000 Euro. Die Chemnitzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Titelfoto: Harry Härtel