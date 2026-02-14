Verheerender Brand in Chemnitz: Haus völlig zerstört, Bewohner im Krankenhaus

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in Chemnitz am Freitagnachmittag! In Wittgensdorf stand ein Haus in Flammen. Zwei Bewohner kamen verletzt in ein Krankenhaus, das Gebäude wurde durch die Flammen völlig zerstört.

Flammen loderten aus den Fenstern. © Jan Härtel

Gegen 14.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Straße An der Halde gerufen. Riesige Rauchwolken waren bereits von Weitem sichtbar.

In einer Doppelhaushälfte war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gebäude lichterloh.

"Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzende Doppelhaushälfte nicht mehr verhindert werden", teilt die Polizei mit.

Zwei Bewohner des Hauses, eine Frau (83) und ein Mann (86) kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.



Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden, während dieser Zeit musste die Straße komplett gesperrt werden. "Am betroffenen Doppelhaus entstand erheblicher Schaden, sodass es nicht mehr bewohnt werden kann", so die Polizei.

Ein Brandursachenermittler soll nun herausfinden, wie es zum verheerenden Feuer gekommen ist.