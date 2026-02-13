Verheerender Brand in Chemnitz: Wohnhaus in Flammen

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in Chemnitz am Freitagnachmittag! In Wittgensdorf stand ein Haus in Flammen.

Flammen loderten aus den Fenstern. © Jan Härtel

Gegen 14.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Straße An der Halde gerufen. Riesige Rauchwolken waren bereits von Weitem sichtbar.

In einem Einfamilienhaus war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gebäude lichterloh.