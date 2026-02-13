1.140
Verheerender Brand in Chemnitz: Wohnhaus in Flammen
Chemnitz - Feuerwehreinsatz in Chemnitz am Freitagnachmittag! In Wittgensdorf stand ein Haus in Flammen.
Gegen 14.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Straße An der Halde gerufen. Riesige Rauchwolken waren bereits von Weitem sichtbar.
In einem Einfamilienhaus war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.
Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gebäude lichterloh.
Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei konnten alle Personen das Haus rechtzeitig verlassen. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt.
Während der Löscharbeiten musste die Straße voll gesperrt werden.
Titelfoto: Jan Härtel