09.03.2023 14:43 1.151 Verheerender Brand in Mehrfamilienhaus: Vier Verletzte, darunter drei Kinder

In Geringswalde sind am Mittwochabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus vier Personen verletzt worden, darunter drei Kinder.

Von Claudia Ziems

Geringswalde - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Geringswalde (Landkreis Mittelsachsen) am Mittwochabend hat es mehrere Verletzte gegeben. Bei einem Brand in Geringswalde sind vier Personen verletzt worden. Das Haus ist nach dem Feuer derzeit nicht mehr bewohnbar. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa Das Feuer brach gegen 18 Uhr im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Dresdener Straße aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Hausbewohner konnten sich bereits selbstständig in Sicherheit bringen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Vier der insgesamt elf Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, darunter ein 15-Jähriger, der schwer verletzt wurde. Chemnitz Feuerwehreinsatz Garagenbrand in Chemnitz: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Laut Polizei wurden ein Dreijähriger, ein Elfjähriger und eine 40-Jährige leicht verletzt. Durch den Brand ist das Haus derzeit nicht bewohnbar, für die Bewohner wurde durch die Gemeinde eine Notunterkunft organisiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird am heutigen Donnerstag den Brandort untersuchen.

Titelfoto: David Inderlied/dpa