Verletzte bei Bränden in Chemnitz und Niederwiesa

In einem noch im Ausbau befindlichen Haus brach in der Nacht zu Dienstag ein Feuer aus. © Haertelpress

In der Nacht zu Dienstag brach in Chemnitz in der Straße Am Bahrehang aus noch unklarer Ursache ein Feuer in einem noch im Ausbau befindlichen Gebäude aus.

Nach ersten Informationen musste eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Brandursache und der entstandene Schaden sind noch nicht bekannt.

Am frühen Dienstagmorgen folgte direkt der nächste Feuerwehreinsatz in Chemnitz, die Feuerwehr wurde zur Wattstrasse gerufen. Dort war in einem leerstehenden Haus ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen Flammen aus dem Dach.

Während der Löscharbeiten musste die Strasse gesperrt werden.