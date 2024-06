11.06.2024 11:57 Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand in Chemnitz

Von Stella Kreuzer

Chemnitz - Am heutigen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr gegen 8 Uhr zur Lützowstraße gerufen. Dort brach in einer Wohnung in der dritten Etage ein Brand aus. Die Feuerwehr wurde am heutigen Dienstagmorgen zur Lützowstraße gerufen. In einer Wohnung in der dritten Etage war ein Feuer ausgebrochen. © Harry Haertel / Härtelpress Die Ursache für das Feuer ist bis jetzt noch unklar, heißt es vonseiten der Polizei. Brandermittler seien derzeit vor Ort. Polizeibekannt wurde der Brand um 8.15 Uhr gemacht. Das Feuer griff auch noch auf den Dachstuhl über, denn durch den starken Wind konnte sich der Brand schnell ausbreiten. Nach ersten Informationen der Polizei wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Straße musste für die Zeit der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens stehe zurzeit noch aus.

