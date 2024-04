Hier gibt es in diesem Jahr Hexenfeuer in Chemnitz

In diesem Jahr wurden Hexenfeuer im Chemnitzer Zentrum, in Rabenstein, Röhrsdorf, Glösa und Einsiedel genehmigt. © Kristin Schmidt

Traditionell wird die Walpurgisnacht am 30. April mit sogenannten Hexen-, Brauchtums- oder Maifeuern gefeiert.

Im Chemnitzer Zentrum wird um 18 Uhr auf dem Richard-Hartmann-Platz das Feuer entzündet. In Rabenstein geht es zur selben Zeit los, an der Kreisstraße gegenüber der Eselsbrücke. In Einsiedel lodern die Flammen ebenfalls ab 18 Uhr am Aussichtspunkt an der Pappel.

In Röhrsdorf findet das Hexenfeuer ab 19.30 Uhr am Goetheweg/Ecke Rabensteiner Straße statt und in Glösa wird das Feuer am Schulberg um 20 Uhr entfacht.