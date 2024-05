Traurige Bilanz: Polizei beklagt mehr Unfälle und Tote

Chemnitz - 23.000 Verkehrsunfälle zählte die Polizei im Vorjahr in Chemnitz , Mittelsachsen, Erzgebirge und auf 140 Kilometern Autobahn 4 und 72.

Ein Schwerpunkt sind Unfälle mit Fahrrädern und Pedelecs. 708 verunglückten im Vorjahr, sieben Radler starben. Tendenz: steigend. Laut Polizei waren 437 Radler schuld am Unfall.

Sontag kritisiert die Verkehrspolitik: "Wenn so viel gebaut wird für Radfahrer und sich die Unfallzahlen trotzdem nicht reduzieren, muss man fragen, ob die Verkehrsführung die Sicherheit tatsächlich erhöht."

Bei Unfällen sind mehr Kinder betroffen (315). Zudem waren 698 Motorradfahrer in Unfälle verwickelt. Sieben Biker starben. Junge Fahrer bis 24 waren an 3800 Unfällen beteiligt, die Generation 65+ aber an 7000.