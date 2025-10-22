Kleiner Chemnitzer kämpft in den USA gegen Leukämie

Chemnitz/Montana - Er trägt Himmelblau im Herzen und kämpft jetzt den größten Kampf seines Lebens: Der kleine Gustavo (2) aus Chemnitz wird am 27. Oktober drei Jahre alt. Doch statt Geburtstagskuchen, Ballons und Spielen mit seinem großen Bruder Rafael (4) feiert er seinen Geburtstag im Kinderkrankenhaus Denver – 8000 Kilometer von der alten Heimat entfernt.

Benjamin Greiner (41) ist 2024 zusammen mit seiner Frau und den zwei Söhnen Gustavo und Rafael in die USA ausgewandert. © privat

"Mit der Diagnose zog es uns den Boden unter den Füßen weg", erzählt Vater Benjamin Greiner (41) leise. Im Oktober 2024 hatte die Familie ihren Lebenstraum gewagt, war mit der Greencard in die USA ausgewandert – über Florida und North Carolina bis nach Montana. "Wir wollten unseren Kindern eine sichere Zukunft ermöglichen."

Doch nach einem Heimatbesuch in Chemnitz im September 2025 änderte sich alles. Gustavo wurde blass, müde, spielte kaum noch. "Er bekam schnell blaue Flecken – da wussten wir, dass etwas nicht stimmt." Die Diagnose kam am 29. September: Leukämie. "Er wurde noch in derselben Nacht mit einem Spezialflugzeug nach Denver geflogen, über 1100 Kilometer entfernt", so der Vater.

Seitdem lebt Mutter Priscilla (40) mit ihm in der Klinik, während Benjamin in Montana arbeitet, um die Familie über Wasser zu halten. Die Therapie schlägt gut an, doch sie wird Jahre dauern. "Wir leben von Tag zu Tag", sagt er. "Jede gute Nachricht ist ein kleiner Sieg."

Was viele in Deutschland kaum glauben: Trotz Krankenversicherung trägt die Familie einen Großteil der Kosten selbst. "Alle zwei, drei Tage flattern neue Rechnungen ins Haus – manchmal 200 Dollar, mehrere tausend, manchmal fünfstellige Beträge", sagt Benjamin. "Jeder Spritze, jede Untersuchung, jeder Transport kostet extra."

Und selbst die Folgebehandlung in Montana bedeutet dreistündige Fahrten von über 200 Kilometern, jede Woche.