100. Geburtstag von Ehrenbürger Carl Horst Hahn: So feiert Chemnitz seine VW-Legende

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Der Chemnitzer Ehrenbürger Carl Horst Hahn wäre im Juli 100 Jahre alt geworden. Die Stadt feiert das mit Konzerten, Oldtimern und einer neuen Grünanlage.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Mit Konzerten, Oldtimern, Ausstellungen und einer neuen Grünanlage erinnert Chemnitz Anfang Juli an seinen berühmten Ehrenbürger Carl Horst Hahn (1926–2023). Der langjährige und legendäre Volkswagen-Manager wäre am 1. Juli 100 Jahre alt geworden.

Als gebürtiger Chemnitzer blieb Hahn seiner Heimatstadt Zeit seines Lebens verbunden.
Als gebürtiger Chemnitzer blieb Hahn seiner Heimatstadt Zeit seines Lebens verbunden.  © Peter Zschage

Carl Horst Hahn machte Volkswagen zum Global Player: "Er war an vielen maßgeblichen Entscheidungen von VW beteiligt - man denke nur an die Expansion nach China", so

Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD). "Ohne ihn hätte es auch die Produktionsstätten in Zwickau und in Chemnitz nicht gegeben. Sein Wirken hat nach der Wende entscheidend zur Entwicklung Sachsens und zur Schaffung Tausender Arbeitsplätze beigetragen."

Unter dem Motto "Manager – Visionär – Brückenbauer" lädt die Stadt deswegen am Donnerstag, dem 2. Juli, und Freitag, dem 3. Juli, zu zahlreichen Veranstaltungen ein.

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Zu den Höhepunkten zählt am Donnerstag eine Oldtimer-Parade mit rund 20 historischen VW-Fahrzeugen auf dem Neumarkt. Anschließend zieht der Korso weiter zur Petrikirche.

Dort findet ein großes Festkonzert zu Ehren von Hahns Geburtstag statt. Besucher erwartet Musik von Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann, der Eintritt ist frei.

Ausstellung im Rathaus

Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD)
Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD)  © Ralph Kunz

Bereits am Nachmittag wird im Rathaus die Ausstellung "Carl H. Hahn – Wie er Chemnitz und Sachsen geprägt hat" eröffnet. Sie ist bis Mitte August kostenlos zu sehen.

Am Freitag erhält der Ehrenbürger eine weitere besondere Würdigung: Im Stadtpark wird der neue Carl-Horst-Hahn-Garten eröffnet. Zur Einweihung wird unter anderem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) erwartet.

Ergänzt wird das Jubiläumsprogramm durch Führungen, Vorträge und Fahrradtouren rund um die Chemnitzer Automobilgeschichte. Alle Infos: chemnitz.de/carl-horst-hahn

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Am Stadtpark soll im Juli der Carl-Horst-Hahn-Garten eingeweiht werden. Aktuell laufen Vorbereitungen.
Am Stadtpark soll im Juli der Carl-Horst-Hahn-Garten eingeweiht werden. Aktuell laufen Vorbereitungen.  © Ralph Kunz
In der Petrikirche findet am 2. Juli ein Festkonzert zu Ehren Hahns statt.
In der Petrikirche findet am 2. Juli ein Festkonzert zu Ehren Hahns statt.  © Kristin Schmidt

Autonarr, Visionär, Macher

Carl Horst Hahn war langjähriger Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG.
Carl Horst Hahn war langjähriger Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG.  © picture alliance/dpa

Carl Horst Hahn, geboren am 1. Juli 1926 in Chemnitz, war ein visionärer Automobilmanager und Wirtschaftswissenschaftler.

Als Chef von "Volkswagen of America" (ab 1959) revolutionierte er das Marketing und machte den VW Käfer zu einem Kultauto auf dem US-Markt. Auch als Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG (1982–1992) prägte er die internationale Expansion des Konzerns maßgeblich und legte den Grundstein für dessen Entwicklung zu einem der weltweit größten Automobilhersteller.

Zudem engagierte er sich für den Wiederaufbau der Automobilindustrie in Ostdeutschland und war als Honorarprofessor sowie in verschiedenen Aufsichtsräten tätig. Er verstarb am 14. Januar 2023 in Wolfsburg.

Titelfoto: Bildmontage: picture alliance/dpa, Peter Zschage

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