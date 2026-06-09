100. Geburtstag von Ehrenbürger Carl Horst Hahn: So feiert Chemnitz seine VW-Legende

Chemnitz - Mit Konzerten, Oldtimern, Ausstellungen und einer neuen Grünanlage erinnert Chemnitz Anfang Juli an seinen berühmten Ehrenbürger Carl Horst Hahn (1926–2023). Der langjährige und legendäre Volkswagen-Manager wäre am 1. Juli 100 Jahre alt geworden.

Als gebürtiger Chemnitzer blieb Hahn seiner Heimatstadt Zeit seines Lebens verbunden. © Peter Zschage

Carl Horst Hahn machte Volkswagen zum Global Player: "Er war an vielen maßgeblichen Entscheidungen von VW beteiligt - man denke nur an die Expansion nach China", so

Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD). "Ohne ihn hätte es auch die Produktionsstätten in Zwickau und in Chemnitz nicht gegeben. Sein Wirken hat nach der Wende entscheidend zur Entwicklung Sachsens und zur Schaffung Tausender Arbeitsplätze beigetragen."

Unter dem Motto "Manager – Visionär – Brückenbauer" lädt die Stadt deswegen am Donnerstag, dem 2. Juli, und Freitag, dem 3. Juli, zu zahlreichen Veranstaltungen ein.

Zu den Höhepunkten zählt am Donnerstag eine Oldtimer-Parade mit rund 20 historischen VW-Fahrzeugen auf dem Neumarkt. Anschließend zieht der Korso weiter zur Petrikirche.

Dort findet ein großes Festkonzert zu Ehren von Hahns Geburtstag statt. Besucher erwartet Musik von Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann, der Eintritt ist frei.