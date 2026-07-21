Diese Weltmeisterin leitet jetzt ein Gesundheitsstudio in Chemnitz
Chemnitz - Wenn Anja Rücker (53) durch ihr Chemnitzer Gesundheitsstudio wirbelt, bleibt einer völlig gelassen: Maximus. Die Riesenspornschildkröte wird demnächst 18 und ist der "Feel-Good-Manager" im "LongLifeFit", das Rücker seit 2019 in Gablenz betreibt. "Er ist auf Menschen fokussiert, und er ist einfach da", sagt sie. Maximus beruhige die Kunden und helfe ihnen, beim Training abzuschalten.
Seine weltmeisterliche Chefin kennt dagegen das Tempo: 1996 gewann die gebürtige Lobensteinerin Olympia-Bronze mit der 4-mal-400-Meter-Staffel, 1997 wurde sie Staffel-Weltmeisterin. 1999 holte sie in Sevilla in 49,74 Sekunden WM-Silber über 400 Meter.
"Seit 27 Jahren ist meine Zeit nicht mehr geschafft worden. Darauf bin ich unheimlich stolz." Ihre erste DDR-Meisterschaft gewann sie ausgerechnet in Karl-Marx-Stadt – der Beginn ihrer Verbindung zu Chemnitz, wo sie seit 20 Jahren zu Hause ist.
Ihr Studio bündele alles, was sie im Leistungssport erlebt habe: "Das Wissen, die Leidenschaft, die Verletzungen und das Wiederaufstehen." Dabei führte ihr Weg nicht direkt von der Laufbahn ins eigene Unternehmen.
Rücker lernte Feinmechanikerin und arbeitete in der Justiz. Später leitete sie ein Fitnessstudio, verdoppelte dort die Mitgliederzahl und baute ein neues Team auf. Als ihr Chef erklärte: "Frau Rücker, Ihre Eigendynamik kotzt mich an", wurde das für sie zum Startschuss in die Selbstständigkeit.
Corona traf das junge Unternehmen schwer. "Mir wurden die Füße weggezogen. Der Rattenschwanz klebt noch immer an mir."
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Rücker: "Ich bin eine Kämpfernatur"
Rücklagen verschwanden, Strompreise, Investitionen und der Aufbau eines neuen Teams belasteten sie zusätzlich.
Aufgeben will sie trotzdem nicht: "Ich bin eine Kämpfernatur. Ich weiß, dass ich es packe."
Heute bietet sie Personal Training, Ernährungsberatung, Kältekammer und Mentalcoaching an. Mehr als 100 feste Mitglieder trainieren bei ihr, dazu kommen Kartenkunden und Einzelcoachings.
Auch privat hat Rücker neu angefangen. Sie löste sich aus einer "sehr belastenden Beziehung" und genießt ihr "aktives und glückliches Single-Leben".
"Ich habe mich selbst befreit. Darauf bin ich stolz." Sie liebt Luxus, schnelle Autos, ihre hochwertig eingerichtete Wohnung und einen kleinen, engen Freundeskreis. Sonntags kann die frühere Spitzensprinterin sogar erstaunlich langsam sein:
"Früh ist bei mir vielleicht zwölf oder ein Uhr." Denn inzwischen weiß sie: "Man muss Gas geben, aber sich auch wieder herausnehmen."
Gesundheits-Messe kommt nach Chemnitz
Anja Rücker (53) hat Großes vor: Gemeinsam mit einem Team will sie die nach eigenen Angaben größte Gesundheitsmesse Mitteldeutschlands nach Chemnitz holen.
Vom 5. bis 7. März 2027 soll die FORTEVA im Kraftverkehr ihre Premiere feiern. Drei Tage lang dreht sich dort alles um ein längeres, gesünderes und bewussteres Leben.
Angekündigt sind rund 90 Aussteller sowie Vorträge, Workshops und Mitmachangebote.
Die Messe ist in vier Erlebniswelten gegliedert: "Bewusst denken" widmet sich mentaler Gesundheit, Stress und Beziehungen. Bei "Aktiv leben" geht es um Bewegung, Fitness und Schlaf. "Richtig ernähren" bündelt Ernährungswissen, Naturheilkunde und Nahrungsergänzung.
Medizin, Diagnostik, Vorsorge und neue Technologien finden unter "Klug vorsorgen" ihren Platz.
Titelfoto: Bildmontage: picture-alliance / dpa, Sven Gleisberg