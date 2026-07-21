Diese Weltmeisterin leitet jetzt ein Gesundheitsstudio in Chemnitz

Chemnitz - Wenn Anja Rücker (53) durch ihr Chemnitzer Gesundheitsstudio wirbelt, bleibt einer völlig gelassen: Maximus. Die Riesenspornschildkröte wird demnächst 18 und ist der "Feel-Good-Manager" im "LongLifeFit", das Rücker seit 2019 in Gablenz betreibt. "Er ist auf Menschen fokussiert, und er ist einfach da", sagt sie. Maximus beruhige die Kunden und helfe ihnen, beim Training abzuschalten.

Stabwechsel bei der WM 1999 in Sevilla: Anja Rücker (damals 26, l.) bekommt im 4-mal-400-Meter-Rennen den Staffelstab von Läuferin Anja Knippel (damals 25). © picture-alliance / dpa

Seine weltmeisterliche Chefin kennt dagegen das Tempo: 1996 gewann die gebürtige Lobensteinerin Olympia-Bronze mit der 4-mal-400-Meter-Staffel, 1997 wurde sie Staffel-Weltmeisterin. 1999 holte sie in Sevilla in 49,74 Sekunden WM-Silber über 400 Meter.

"Seit 27 Jahren ist meine Zeit nicht mehr geschafft worden. Darauf bin ich unheimlich stolz." Ihre erste DDR-Meisterschaft gewann sie ausgerechnet in Karl-Marx-Stadt – der Beginn ihrer Verbindung zu Chemnitz, wo sie seit 20 Jahren zu Hause ist.

Ihr Studio bündele alles, was sie im Leistungssport erlebt habe: "Das Wissen, die Leidenschaft, die Verletzungen und das Wiederaufstehen." Dabei führte ihr Weg nicht direkt von der Laufbahn ins eigene Unternehmen.

Rücker lernte Feinmechanikerin und arbeitete in der Justiz. Später leitete sie ein Fitnessstudio, verdoppelte dort die Mitgliederzahl und baute ein neues Team auf. Als ihr Chef erklärte: "Frau Rücker, Ihre Eigendynamik kotzt mich an", wurde das für sie zum Startschuss in die Selbstständigkeit.

Corona traf das junge Unternehmen schwer. "Mir wurden die Füße weggezogen. Der Rattenschwanz klebt noch immer an mir."