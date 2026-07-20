Schon 13.000 Besucher da, aber beim Chemnitzer "Parksommer" geht noch mehr

Chemnitz - Die zweite Hälfte des Chemnitzer Parksommers hält noch einmal viele besondere Momente bereit: Bis zum 2. August stehen 33 Veranstaltungen auf und neben der 360-Grad-Bühne im Stadthallenpark auf dem Programm.

Viele Besucher waren am vergangenen Freitagabend beim "Poetry Slam"-Abend im Stadthallenpark. © Kristin Schmidt

Familien dürfen sich besonders auf "Schnurrbert feiert!" am 1. August freuen - mit Tigerenten-Rodeo, einem exklusiven Kostümverkauf und interaktiven Sportangeboten für Kinder.

Die bisherige Resonanz auf das Festival ist laut Veranstaltern erfreulich: Rund 13.000 Besucher kamen bisher in den Stadthallenpark.

"Wir sind sehr zufrieden und freuen uns, dass zahlreiche Gäste das Festival besuchen. Darunter sind täglich viele Stammgäste sowie Besucher, die den Parksommer noch nicht kannten", so Projektleiterin Kira Mutze. "Besonders stark nachgefragt sind in diesem Jahr die Yoga-Nachmittage."

Über die Crowdfunding-Initiative seien bereits mehr als 22.500 Euro zusammengekommen.

"Wir sind zuversichtlich, dass wir unser anvisiertes Ziel von 40.000 Euro erreichen können", sagt Mutze.