21.07.2026 14:09 Chemnitz schenkt wieder ein: Das ist neu beim Weinfest

Ab Freitag locken mehr als 60 Winzer in die Chemnitzer Innenstadt. Das 37. Weinfest bringt nicht nur ein neues Glas mit, sondern auch weitere Neuerungen.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Chemnitz schenkt wieder ein: Ab Freitag locken mehr als 60 Winzer in die Innenstadt. Das 37. Weinfest bringt nicht nur ein neues Glas als begehrtes Sammlerstück mit, sondern auch weitere Neuerungen und natürlich die beliebten Klassiker.

2026 gibt es erstmals zwei verschiedene Gläser-Motive: "Moderne in Chemnitz" und das "Sportglas" (M.). © Kristin Schmidt Die Weingläser mit dem jährlich wechselnden Motiv haben sich inzwischen zu einem echten Highlight für die Besucher entwickelt. "Letztes Jahr hatten wir einen Ansturm, mit dem wir nicht gerechnet hatten", sagt Eventmanagerin Katrin Reichelt über das begehrte KuHa-Glas. Auch in diesem Jahr dürfte die Nachfrage wieder groß sein: Gleich zwei Sondergläser stehen zur Auswahl. Das "Hauptglas" trägt den Titel "Moderne in Chemnitz". Darauf zu sehen sind markante Bauwerke der Stadt, die die Architekturgeschichte der Stadt widerspiegeln sollen: das Museum Gunzenhauser, das Stadtbad, das Schocken und der Wirkbau. Wie schon beim Glas des vergangenen Jahres sind die Motive als 3D-Relief gestaltet, diesmal allerdings nicht mit bunten, sondern mit goldenen Details. Zudem gibt es dieses Jahr das "Sportglas", auf dem der CFC und die Niners präsentiert sind. Die Edition ist jedoch streng limitiert (5000 Gläser) und nur an der großen Windmühle sowie in den Vereinsshops erhältlich.

So schön war's im vergangenen Jahr beim Weinfest. © Kristin Schmidt

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Die Veranstalter André Gruhle (v.l.), Katrin Reichelt und Sven Hertwig freuen sich aufs Weinfest. © Kristin Schmidt

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