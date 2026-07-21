Chemnitz schenkt wieder ein: Das ist neu beim Weinfest
Chemnitz - Chemnitz schenkt wieder ein: Ab Freitag locken mehr als 60 Winzer in die Innenstadt. Das 37. Weinfest bringt nicht nur ein neues Glas als begehrtes Sammlerstück mit, sondern auch weitere Neuerungen und natürlich die beliebten Klassiker.
Die Weingläser mit dem jährlich wechselnden Motiv haben sich inzwischen zu einem echten Highlight für die Besucher entwickelt. "Letztes Jahr hatten wir einen Ansturm, mit dem wir nicht gerechnet hatten", sagt Eventmanagerin Katrin Reichelt über das begehrte KuHa-Glas. Auch in diesem Jahr dürfte die Nachfrage wieder groß sein: Gleich zwei Sondergläser stehen zur Auswahl.
Das "Hauptglas" trägt den Titel "Moderne in Chemnitz". Darauf zu sehen sind markante Bauwerke der Stadt, die die Architekturgeschichte der Stadt widerspiegeln sollen: das Museum Gunzenhauser, das Stadtbad, das Schocken und der Wirkbau. Wie schon beim Glas des vergangenen Jahres sind die Motive als 3D-Relief gestaltet, diesmal allerdings nicht mit bunten, sondern mit goldenen Details.
Zudem gibt es dieses Jahr das "Sportglas", auf dem der CFC und die Niners präsentiert sind. Die Edition ist jedoch streng limitiert (5000 Gläser) und nur an der großen Windmühle sowie in den Vereinsshops erhältlich.
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Neues Konzept für den Jakobikirchplatz
Auch kulinarisch gibt es beim Weinfest einiges zu entdecken: Neu auf der Speisekarte stehen unter anderem eine Crêpe-Bowl, Raclette und die Haxensemmel, die erst vergangene Woche auf dem Brauereimarkt Premiere gefeiert hat. Für besondere Erinnerungsfotos sorgen neue Fotoboxen am Brunnen und an der Jakobikirche.
Frischen Wind bekommt zudem die Weinlounge am Jakobikirchplatz eingehaucht. "Wir haben ein ganz neues Konzept gewagt", sagt Reichelt. Die Hauptattraktion wird dort ein Cocktail-Truck, mit dem auch jüngeres Publikum angesprochen werden soll. Jeden Freitag und Samstag sorgen wechselnde DJs und Live-Acts für musikalische Unterhaltung.
Trotz der Neuerungen bleiben die beliebten Klassiker erhalten: Der Tanztee, die Kinderkirmes, das Tanzpicknick und das Mal-Angebot "Kunst & Korken" gehören auch diesmal wieder zum Programm.
Die Eröffnung des Weinfests ist am Freitag um 18 Uhr. Geöffnet ist danach bis zum 16. August am Freitag und Samstag von 11 bis 0.30 Uhr sowie Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 23.30 Uhr. Die Weinlounge am Jakobikirchplatz öffnet täglich ab 14 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2)