1000 Quadratmeter und knallbunt: Chemnitzer Stadthallen-Dach wird zu Riesenkunstwerk

Larsen Bervoets (44) auf dem Dach der Chemnitzer Stadthalle. Im Hintergrund entsteht sein Kunstwerk. © Uwe Meinhold

Der belgische Street-Art-Künstler Larsen Bervoets (44) setzt seinen abstrakten Entwurf gemeinsam mit Schülern des Chemnitzer Schulmodells um. Am Mittwoch wurden die ersten farbigen Flächen aufgemalt. Insgesamt soll das Motiv drei Ebenen des Gebäudeensembles schmücken.

Das Chemnitzer Dachbild gehört zu einem von der EU geförderten Projekt, bei dem bis zum Herbst in insgesamt sechs europäischen Städten auf prominenten Dachflächen aufeinander abgestimmte Motive des Künstlers entstehen - darunter in Göteborg und Rotterdam.

In jeder Stadt bezieht der Künstler lokale Mitwirkende ein: "Ich öffne mein Design, sie füllen es mit ihren Ideen", so Bervoets. Die Chemnitzer Jugendlichen bedrucken die farbigen Flächen mit Mustern, die sie als Struktur oder Material in der Stadthalle entdeckt haben.

Sichtbar werden soll das Kunstwerk erstmals im Rahmen von Führungen beim Parksommer. "Darüber hinaus kann es jeder beispielsweise von der Kinoetage der Galerie Roter Turm aus sehen oder in der Bar des Biendo Hotels", so Stadtsprecher Matthias Nowak (54).