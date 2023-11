40 Jahre Städtepartnerschaft mit Manchester: Chemnitz feiert heute seine deutsch-britische Freundschaft

Chemnitz - Das "sächsische Manchester" und sein englisches Original - die beiden Städte mit ihrer ähnlichen Textilgeschichte eint seit 40 Jahren eine Partnerschaft. Dieses Jubiläum wird am heutigen Freitag in Chemnitz gefeiert. Im Mittelpunkt stehen vor allem künstlerische Begegnungen.

Die Idee: Künstler aus Chemnitz und Manchester sind in der jeweils anderen Stadt zu Gast, um dort "als Artist in Residence einen Blick von außen auf die Menschen zu werfen", wie Frank Weinhold beschreibt.

Und am morgigen Samstag geht's weiter: 15 Uhr steht ein gemeinsames Tee- und Kaffeetrinken mit ausgewählten Chemnitzern im Grünen Salon des Rathauses auf dem Programm. Auf die Partnerschaft - very british.

Drei Künstler von der Insel tun in Chemnitz seit einigen Tagen genau das und machen dabei mächtig Dampf. Was wörtlich gemeint ist: Rauch steht im Mittelpunkt der Fotografien und Performance-Videos, die in den vergangenen Tagen entstanden sind.

Kommentar von Mario Adolphsen



Partnerstädte in anderen Ländern - braucht Chemnitz so etwas überhaupt noch? Ja, unbedingt.

Angesichts der politischen Weltlage sogar nötiger denn je. Tea time im Rathaus, ein künstlerischer Austausch, gemeinsam tanzen gehen. Klingt zu selbstverständlich, nicht staatsmännisch genug? Aber das ist doch gerade der Verdienst einer Partnerschaft!

Rund 80 Jahre sind keine lange Zeit. So lange ist es her, dass deutsche Bomber am Anfang des Zweiten Weltkriegs Teile Manchesters zerstörten. Und am Ende des Krieges auch britische Bomber die Chemnitzer Innenstadt in Schutt und Asche legten.



Trümmer, Baulücken, zerrissene Familienbiografien. Wer offenen Auges durch die Stadt geht und mit alten Chemnitzern spricht, sieht und hört die Verwüstungen überall. Auch heute noch. Solche Wunden heilen langsam.

Nicht in Sprachlosigkeit zu verfallen angesichts historischen Leids, ist eine kulturelle Leistung. Wer verzeihen will, muss zuerst verstehen können.

Es setzt allerdings voraus, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Sich nicht über andere Biografien und Kulturen zu stellen, nur weil sie einem fremd erscheinen. Das ist in der Praxis für viele schwerer, als es klingt.

Rauchzeichen, wie sie heute im Wirkbau künstlerisch bearbeitet werden, sind für mich darum Zeichen des Friedens. Auch künstlerischer Austausch ist wichtig. Er ist ein wirksames Mittel gegen Sprachlosigkeit.