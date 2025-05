Zwei Wochen nach der Besetzung: Dialog zum Schauspielhaus kommt nicht recht in Gang

Chemnitz - Wie geht es weiter mit dem Chemnitzer Schauspielhaus? Die Künstlergruppe "C The Closed", die das leer stehende Gebäude vor zwei Wochen spektakulär besetzte, bleibt hartnäckig: Sie fordert weiterhin ein Gespräch mit Oberbürgermeister Sven Schulze (53, SPD). Doch aus dem Rathaus kommt bisher wenig Reaktion.

Am Donnerstag rückte das Schauspielhaus erneut in den Fokus: Architekturhistorikerin Annette Menting (60), Autorin des Buches "Schauspielhaus Chemnitz - Zwischen Zeiten und Räumen", sprach vor dem Gebäude über dessen Geschichte und diskutierte mit Studenten aus Leipzig sowie Chemnitzern über dessen Zukunft.

Das Schauspielhaus wurde vor zwei Wochen besetzt. Die Aktion stieß überwiegend auf positive Resonanz. © Uwe Meinhold

Schauspieler Alexander Ganz-Kuhl (28) von "C The Closed" erklärte vor Ort: "Wir haben ein Manifest verfasst, in dem wir fordern, dass das Schauspielhaus in städtischer Hand bleibt."

Kritik übte er daran, dass es bislang keine Einladung zum Dialog mit der Stadt gegeben habe. "Wir werden unsere Forderungen weiter stellen", kündigte er an.

Das Rathaus bleibt vage: Ein Strategiepapier zur Zukunft des Hauses sei in Arbeit und solle demnächst dem Aufsichtsrat der Theater vorgestellt werden. Man verweise darauf, dass bereits bei der Besetzung Gespräche zwischen Stadtvertretern und der Gruppe stattfanden.

Ein kleiner Trost: Der satirisch gemeinte "Europäische Kürzungspreis", den sie in der vorigen Stadtratssitzung verliehen hatten, steht inzwischen im Büro des Stadtsprechers.