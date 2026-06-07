875 Eheschließungen in 25 Jahren: Brautpaare sagen "Ja" zur Villa Esche
Chemnitz - Es war ihr Tag! Am Samstag haben sich Jenny (40) und Tom Flade (44) in der Villa Esche in Chemnitz das Jawort gegeben. Für das Paar war es ein besonderer Moment - und für die Villa Esche zugleich die 875. Eheschließung seit der Wiedereröffnung als Standesamt vor 25 Jahren.
Kennengelernt haben sich Jenny und Tom vor rund zehn Jahren über eine gemeinsame Freundin. Zwischen ihm und Jenny habe es von Beginn an gepasst, sagt Tom: "Wir sind beide lebensfroh und abenteuerlustig."
Jenny denkt glücklich an den Heiratsantrag im Jahr 2020 zurück: Bei einem Spaziergang im Zschopautal, mit heißer Schokolade in der Hand und ihrem damals zweijährigen Sohn an ihrer Seite, ging Tom plötzlich auf die Knie.
"Ganz spontan fragte er mich, ob ich ihn heiraten will. Ich habe sofort Ja gesagt", erinnert sie sich. Ein Jahr später folgte noch ein zweiter, klassischer Antrag mit Verlobungsring.
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Trauung war die 875. in dem historischen Standesamt
Der Termin für die Hochzeit stand früh fest: Jenny und Tom wollten den Tag mit einem Festivalbesuch verbinden, der genau auf den 6. Juni 2026 fiel. In der Villa Esche wurden Jenny und Tom nun auch Teil des Jubiläumsjahres. Ihre Trauung war zugleich die 875. in dem historischen Standesamt.
Das Gebäude zählt zu den außergewöhnlichsten Jugendstil-Villen der Stadt. Es wurde 1902/1903 vom belgischen Architekten und Gestalter Henry van de Velde (1863-1957) als Wohnhaus für die Familie erbaut, stand Ende der 1990er-Jahre jedoch leer und verfiel zunehmend.
Seit 2001 erstrahlt die aufwendig restaurierte Villa Esche wieder in neuem Glanz. Sie ist Teil der Kunstsammlungen Chemnitz und dient seit 2003 außerdem als Ort für standesamtliche Trauungen.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Kristin Schmidt