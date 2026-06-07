875 Eheschließungen in 25 Jahren: Brautpaare sagen "Ja" zur Villa Esche

Chemnitz - Es war ihr Tag! Am Samstag haben sich Jenny (40) und Tom Flade (44) in der Villa Esche in Chemnitz das Jawort gegeben. Für das Paar war es ein besonderer Moment - und für die Villa Esche zugleich die 875. Eheschließung seit der Wiedereröffnung als Standesamt vor 25 Jahren.

Die Jugendstil-Villa wurde vom belgischen Architekten und Gestalter Henry van de Velde entworfen. © Kristin Schmidt

Kennengelernt haben sich Jenny und Tom vor rund zehn Jahren über eine gemeinsame Freundin. Zwischen ihm und Jenny habe es von Beginn an gepasst, sagt Tom: "Wir sind beide lebensfroh und abenteuerlustig."

Jenny denkt glücklich an den Heiratsantrag im Jahr 2020 zurück: Bei einem Spaziergang im Zschopautal, mit heißer Schokolade in der Hand und ihrem damals zweijährigen Sohn an ihrer Seite, ging Tom plötzlich auf die Knie.

"Ganz spontan fragte er mich, ob ich ihn heiraten will. Ich habe sofort Ja gesagt", erinnert sie sich. Ein Jahr später folgte noch ein zweiter, klassischer Antrag mit Verlobungsring.