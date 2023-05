Alles Walzer in der Chemnitzer Oper: "Ein Ball zum Wohlfühlen"

Sozialministerin Petra Köpping (64, SPD, l.) und Oberbürgermeister Sven Schulze (51, SPD): Beide waren zum ersten Mal auf dem Chemnitzer Opernball. © Norbert Neumann

Nachdem die Debütanten unter großem Beifall der Zuschauer eingelaufen waren, zeigten auch sie in drei Minuten, was sie in den vergangenen sechs Wochen geprobt hatten.

Unter den Neulingen waren auch Tamara Tänzer (18) und Jonathan Frieden (18). Sie hatten sich für die Feier 2022 beworben und dann ein Jahr gewartet. Hier zu debütieren, "ist etwas ganz Besonderes, auch wenn es nur drei Minuten dauert", so Tamara Tänzer.

Für zwei andere Promis war es ebenfalls eine Premiere: Nach vielen Jahren besuchte mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (64, SPD) erstmals wieder eine Ministerin das Chemnitzer Event. Sie brachte Tanzerfahrung durch Besuche der Bälle in Wien und Leipzig mit. "Chemnitz kann stolz auf diesen Opernball sein", so Köpping.

Für Oberbürgermeister Sven Schulze (51, SPD) war es überhaupt das erste Mal auf so einem Empfang: "Meine Sorge war, dass alles ein bisschen steif ist." Aber zu fortgeschrittener Stunde fiel sein Urteil eindeutig aus: "Ein Ball zum Wohlfühlen."