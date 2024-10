Autor Stefan Tschök schreibt von "Risiken und Nebenwirkungen einer Kulturhauptstadt"

Chemnitz - Mit seinem siebten Buch bringt Stefan Tschök (67) eine Liebeserklärung an Chemnitz heraus, die zugleich humorvoll den Kulturhauptstadt-Prozess beleuchtet.

Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök (67) stellt sein neues Buch vor. © Maik Börner

Das Buch, das am morgigen Freitag offiziell erscheint, trägt den Titel "Was? Chemnitz?! - Von den Risiken und Nebenwirkungen einer Kulturhauptstadt. Und warum am Ende (meist) alles gut wird".

Für Tschök ist das Werk, das sich an den 26 Buchstaben des Alphabets entlanghangelt, eine Einladung an Chemnitz, über sich selbst zu lächeln.

Tschök, der seit 2016 als Botschafter den Kuha-Prozess begleitet, beschreibt das Buch als augenzwinkernde Reflexion über Kuriositäten und Herausforderungen.

"Ich habe beobachtet, dass die Akzeptanz des Themas Kulturhauptstadt bei den Chemnitzern über die Jahre gewachsen ist. Anfangs waren viele skeptisch, doch heute sehe ich darin eine große Chance für unsere Stadt, auch über 2025 hinaus", so der Autor.